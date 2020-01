O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou neste sábado que uma equipe de investigadores do país chegará nas próximas horas a Teerã a fim de "estar presente no terreno para dar apoio às famílias canadenses".

"Três vistos foram aprovados para os membros da equipe", que deve chegar às 16H00 (horário local), disse Trudeau. "Outros membros da equipe chegarão mais tarde", acrescentou.

Segundo o premiê, os "iranianos estão cooperando na entrega dos vistos".