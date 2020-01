Paris retira provisoriamente medida previdenciária ante pressão sindical

O governo francês concordou em retirar "provisoriamente" uma medida controversa que planejava retardar a idade da aposentadoria em dois anos para que o beneficiário recebesse uma pensão completa, de acordo com uma carta enviada neste sábado aos sindicatos e da qual a AFP obteve uma cópia.

"Para demonstrar minha confiança nos parceiros sociais ... estou disposto a retirar do projeto de lei a medida de curto prazo que propus, que consiste em convergir progressivamente a partir 2022 para uma idade de equilíbrio de 64 anos em 2027", escreveu o primeiro-ministro Edouard Philippe.

Philippe condicionou a retirada definitiva desta medida a um acordo sobre "o equilíbrio e o financiamento das pensões" durante uma reunião planejada com sindicatos e organizações de empregadores.

Caso contrário, disse ele, o governo "tomará as medidas necessárias para alcançar o equilíbrio até 2027".

O sindicato moderado do CFDT, que se opôs categoricamente a essa medida, aplaudiu o anúncio do executivo que, segundo ele, "marca a disposição do governo de se comprometer".

No entanto, Edouard Philippe reiterou sua disposição de fundir os 42 regimes de pensões atuais, organizados por profissões, e o estabelecimento de um novo sistema de cálculo, único e por pontos, que são fortemente criticados outros sindicatos.