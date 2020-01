Governo dos EUA proíbe voos fretados para Cuba

Os Estados Unidos anunciaram ontem a suspensão de voos fretados para Cuba, com exceção de Havana. Com isso, a medida afetará nove aeroportos do país caribenho, menos o de José Martí, na capital cubana.



No entanto, o terminal também será afetado por uma limitação de voos ainda a ser determinada. Os operadores de turismo terão 60 dias de prazo para passar a cumprir a decisão. No final de outubro, os EUA já haviam anunciado a proibição de voos comerciais para Cuba, com exceção de Havana. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.