O Estado-Maior das Forças Armadas iranianas admitiu neste sábado que um "erro humano" foi a origem da catástrofe com o Boeing 737 da Ukrainian Airlines.

O aparelho, no qual viajavam 176 pessoas, foi identificado como um "avião hostil" e "atingido" no momento em que a ameaça inimiga se encontrava "no mais alto nível", revela um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias Irna.