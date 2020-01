Iraniano preso com machado perto da casa de Trump na Flórida

Um cidadão iraniano foi preso nesta sexta-feira (10) com um machado, uma picareta e duas facas perto da residência de verão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida, informou a imprensa local.

O homem, identificado como Masoud Yareioeill Zoleh, estava também com mais de 22 mil dólares em espécie e um carro alugado no próprio nome no aeroporto de Palm Beach, cidade ao norte de Miami, onde Trump tem residência e possui o clube de golfe Mar-a-Lago, de acordo com o relato da polícia.

O iraniano foi preso pela manhã portando as armas escondidas quando estava numa ponte que leva à ilha de West Palm Beach, a 6,4 km de Mar-a-Lago, onde Trump passou as férias de fim de ano.

O incidente ocorre três dias após o Irã bombardear com mísseis duas bases aéreas usadas pelos Estados Unidos no Iraque - sem deixar vítimas - em retaliação pela morte do general iraniano Qassem Soleimani em um ataque com drones americanos em Bagdá.