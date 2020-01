Wall Street fechou em baixa nesta sexta-feira, após registrar recordes na véspera.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,46%, a 28.823,77 pontos, o tecnológico Nasdaq recuou 0,27%, a 9.178,86, e o S&P; 500 cedeu 0,29%, a 3.265,35.

No acumulado da semana, os três ganharam: o Dow subiu 0,7%, o Nasdaq, 1,8%, e o S&P; 500, 0,9%.

Os atores do mercado ficaram decepcionados nesta sexta-feira, quando o relatório do mercado de trabalho de dezembro mostrou que os Estados Unidos criaram menos empregos do que o esperado, embora a taxa de desemprego permanecesse em 3,5% - a menor em meio século.

No mercado da dívida, os títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu para 1,816%, ante 1,854% na quinta-feira.