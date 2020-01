FACTCHECK: Desinformação ronda a escalada de tensões entre EUA e Irã

A escalada de tensão entre o Irã e os Estados Unidos desde que o ano começou levou milhares de pessoas a compartilhar informações falsas nas redes sociais, com fotos e vídeos publicadas fora de contexto, como verificou a equipe de checagem da AFP.

No último 3 de janeiro de 2020, o general iraniano Qasem Soleimani morreu em um ataque com drone americano no Iraque. Segundo Washington, Soleimani planejava algo que iria contra os interesses americanos.

A autoridade máxima do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, se comprometeu em vingar a morte de Soleimani. Com isso, o Estados Unidos anunciou reforços nas tropas do Oriente Médio, enviando 3.500 soldados para a região.

- Submarino rumo ao Irã -

Nesse contexto, milhares de internautas compartilharam um vídeo (A) no qual um USS Triton, o submarino mais letal do mundo, passava pelo Canal do Panamá rumo ao Irã. Na verdade, as imagens eram de 2017, quando outro submarino, o USS Dallas, atravessou o oceano para ser desmontado no estado americano de Washington (B).

A. https://perma.cc/QAL4-KMP9

B. https://u.afp.com/SubmarinoIran

- A bandeira vermelha -

Depois que o Irã comunicar que se vingaria da morte de Soleimani, meios de comunicação e internautas compartilharam um vídeo (A) no qual uma bandeira vermelha é hasteada na mesquita de Khamkaran, na cidade iraniana de Qom. Nele, diziam que era a primeira vez que o templo colocava uma bandeira dessa cor, que representaria o sangue dos mártires e seria um símbolo de vingança.

As imagens eram reais, mas o hasteamento de uma bandeira vermelha na mesquita não era inédito, como explicou uma autoridade local (B). Essa bandeira é levantada durante do mês muçulmano do Moarrão, o primeiro do calendário islâmico. A mesma autoridade confirmou que o hasteamento da bandeira vermelha fora de época simbolizava sim um desejo de vingança.

A. https://perma.cc/RT89-R6VV

B. https://u.afp.com/BanderaRojaIran

- Ataque à embaixada americana -

No último 4 de janeiro, ocorreram dois ataques quase simultâneos na protegida Zona Verde de Bagdá e em uma base aérea iraquiana que aloja soldados americanos no norte da capital, segundo autoridades responsáveis pela segurança. Um dia após os incidentes, um vídeo começou a circular (A) vinculando o Irã ao ocorrido.

No vídeo, pode-se ver pontos luminosos em um céu noturno. Alguns desses pontos explodiam no ar e outro atingia um edifício.

Na verdade, esse vídeo foi publicado na internet em 12 de novembro de 2018, durante uma das piores escaladas de violência entre os palestinos e israelenses. Nesse dia, foguetes foram lançados da Faixa de Gaza a cidade israelense de Ashkelon (B).

A. https://perma.cc/XC8N-KM6X

B. https://u.afp.com/AtaqueEmbajada

- Ataque às bases americanas -

A resposta do Irã à morte de Soleimani chegou na madrugada da última quarta-feira (08), com o lançamento de mísseis contra bases militares no Iraque usadas por tropas americanas. Desde então, milhares de pessoas compartilharam no Facebook imagens em que aparecem disparos de projéteis e explosões (A e B).

De fato, nenhuma das fotos é atual (C). Uma delas corresponde ao ataque do Irã contra a Síria, em outubro de 2018. A outra imagem, da AFP, mostra uma explosão durante um ataque de Israel contra as bases da Jihad islâmica em Gaza, em novembro de 2019.

Outras duas foram tiradas em junho de 2017, durante um ataque iraniano contra uma base do grupo extremista Estado Islâmico na Síria. A quinta é também um ataque israelense a Gaza, mas na ocasião ocorrido em 2014. A última, por sua vez, mostra um míssil russo durante treinamento, em 2014.

A. https://perma.cc/J5D3-C2GR

B. https://perma.cc/3LXP-MHLG

C. u.afp.com/FotosIranEEUU