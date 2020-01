EUA: Militares americanos tentaram matar outro general iraniano, mas falharam

Ao mesmo tempo em que mataram o general Qassim Suleimani na semana passada, militares americanos atacaram outro comandante militar iraniano no Iêmen, Abdul Reza Shahlai, mas falharam, disseram autoridades dos Estados Unidos.



Detalhes sobre a operação contra Shahlai foram mantidos em sigilo. Embora sua morte tenha sido relatada por algumas contas de mídia social, oficiais dos EUA disseram que ele ainda está vivo. As autoridades não disseram se os EUA tentaram matá-lo em um ataque de drone ou em uma operação em terra.



Um porta-voz do Comando Central dos EUA se recusou a comentar. A operação foi relatada pela primeira vez pelo Washington Post. Fonte: Dow Jones Newswires