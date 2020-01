Comunicado do Business Wire :General Atlantic

A General Atlantic, empresa global líder em investimentos em empresas de alto crescimento, anunciou hoje que Conrado Engel entrou para a empresa como Senior Advisor, trabalhando no Brasil. Conrado traz quase três décadas de experiência global em serviços financeiros.

Ele ocupou cargos de liderança em instituições financeiras multinacionais com experiência específica em empréstimos a pessoa física e gestão de risco. Mais recentemente, ele foi vice-presidente executivo sênior no Banco Santander Brasil. Neste cargo, Conrado supervisionou os segmentos de varejo, gestão patrimonial e negócios especializados, incluindo joint ventures no setor de autos. Ele também atuou como membro do conselho de administração e do comitê de risco e compliance no Banco Santander.

Antes disso, Conrado ocupou vários cargos de alto escalão no HSBC, incluindo CEO do HSBC Brasil e diretor de varejo para o HSBC na região da Ásia-Pacífico. Ele também atuou anteriormente como CEO da Financeira Losango e em cargos de direção no Banco Nacional-Unibanco. Conrado começou sua carreira no Citibank S.A.

Bill Ford, CEO da General Atlantic, comentou: "Conrado é um executivo de sucesso, que traz experiência significativa em liderar organizações globais de serviços financeiros que combinam alto crescimento e fomentam inovação. Nossos Senior Advisors trazem vasta experiência operacional para as empresas em nosso portfólio, e Conrado será um parceiro valioso para nossos empreendedores e equipe de investimento".

"A General Atlantic tem um histórico comprovado de apoiar empreendedores que estão resolvendo problemas complexos relacionados a tecnologia financeira, produtos bancários e especificamente empréstimos a pessoa física. Estou muito animado em utilizar minha experiência e ajudar as empresas do portfólio da General Atlantic a romper com modelos financeiros tradicionais e alcançar escala global", conta Conrado.

"A adição de Conrado a nossa equipe no Brasil ressalta nosso compromisso com a América Latina", comentou Martín Escobari, co-presidente, sócio e responsável pela General Atlantic na América Latina. "Estamos felizes em dar as boas-vindas ao Conrado na medida em que continuamos a nos concentrar na aceleração do crescimento de empresas de destaque em serviços financeiros na região".

Conrado obteve seu bacharelado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Com 40 anos de experiência em investimento em mais de 360 empresas em crescimento globalmente, a General Atlantic busca sociedade com empreendedores e equipes de gestão que estão construindo negócios líderes, em forte expansão. A empresa tem aproximadamente US$ 35 bilhões em ativos sob gestão. A General Atlantic faz investimentos em quatro setores, incluindo varejo, serviços financeiros, saúde e tecnologia, com suporte de sua equipe global de senior advisors.

Sobre a General AtlanticA General Atlantic é uma empresa global líder em investimentos que oferece capital e apoio estratégico para empresas em alto crescimento. Fundada em 1980, a General Atlantic combina uma abordagem global colaborativa, experiência em setores específicos, um horizonte de investimento de longo prazo e profunda compreensão das alavancas de crescimento para formar parcerias com empreendedores e equipes de gestão de sucessso e construir negócios líderes em todo o mundo. A General Atlantic conta com mais de 150 profissionais de investimento localizados em Nova Iorque, Amsterdã, Pequim, Greenwich, Hong Kong, Jacarta, Londres, Cidade do México, Mumbai, Munique, Palo Alto, São Paulo, Xangai e Singapura. Para obter mais informações sobre a General Atlantic, acesse o site: www.generalatlantic.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200110005050/pt/

Imprensa Mary Armstrong e Emily Japlon media@generalatlantic.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.