Comunicado do Business Wire :Salient Systems Corporation

A Salient Systems Corporation, líder em soluções corporativas de gestão de vigilância por vídeo, tem a honra de anunciar que Sanjit Bardhan foi indicado diretor para o Oriente Médio, África e Índia. Bardhan irá se reportar à Ethan Maxon, vice-presidente, Vendas Internacionais, na Salient Systems.

Sanjit Bardhan é líder de vendas global, de resultados, comprovado e altamente motivado, com sucesso demonstrado em expandir e transformar negócios por meio de sólidos relacionamentos com clientes, motivação de funcionários, colaboração e iniciativa.

Além disso, a experiência de Bardhan abrange muitos anos como vice-presidente de Vendas Internacionais para a Arecont Vision Costar e ter sido membro da Equipe de Gestão Executiva. Antes de trabalhar na Arecont Vision Costar, Bardhan integrou equipes de vendas de sucesso na Anixter International e Schneider Electric. Ele traz uma valiosa experiência à Salient Systems, enquanto a empresa expande suas vendas, marketing e influência operacional pelo mundo.

Em seu novo cargo, Bardhan será parte da equipe corporativa, que cria e realiza vendas grandes e complexas de sistemas de gestão de segurança em contas estratégicas, incluindo normas globais de instalação e mantém um único ponto de contato para o parceiro integrador de sistemas e a implantação do projeto. Sua liderança posicionará a Salient Systems na vanguarda do setor de segurança física, implementará estratégias para o crescimento estratégico internacional e suportará os objetivos corporativos em receita e lucratividade.

Bardhan estará baseado em Dubai, Emirados Árabes Unidos, onde também liderará os esforços da Salient em abrir um escritório.

"Ao longo de meus anos em negócios internacionais, Sanjit Bardhan comprovadamente é o talento mais sólido com quem já trabalhei", disse Ethan Maxon. "Na Arecont Vision, ele passou de gerente regional para o Oriente Médio à vice-presidente Internacional, envolvendo 4 promoções separadas em 8 anos. Mais importante, Sanjit possui uma combinação única de talentos em liderança e crescimento de vendas, além de práticas éticas de negócio. Estamos empolgados por termos Sanjit como membro da equipe Salient!"

Sobre a Salient

A Salient Systems oferece amplos sistemas corporativos de vigilância por vídeo, criados para a gama completa de necessidades em tecnologia de vigilância, desde analógico até IP e Nuvem. Baseado em arquitetura aberta, o CompleteView 2020 passa da versão básica à corporativa e fornece tudo o que é necessário para gerenciar uma instalação de vigilância com vários servidores em vários locais, desde um desktop, laptop ou dispositivo móvel.

