Uri Geller se candidata a cargo na gestão Johnson

O britânico-israelense Uri Geller, mundialmente conhecido por seus supostos poderes para dobrar colheres com a mente, candidatou-se a um cargo no governo do premiê Boris Johnson depois que o conselheiro especial, Domininc Cummings, convocou "pessoas diferentes" para a gestão.



"Não procure mais", escreveu Geller em sua carta de candidatura. "Tenho poderes psíquicos reais." (Com agências internacionais)







