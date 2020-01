Sarkozy responderá processo por corrupção

O ex-presidente Nicolás Sarkozy se tornará em outubro o primeiro ex-chefe de Estado francês julgado por corrupção. Sarkozy enfrentará a Justiça no caso conhecido como o "escândalo da escuta".



Suspeita-se que o ex-presidente tenha tentado obter, em 2014, informações secretas de um ex-magistrado em outro processo contra ele, em troca de apoiar esse juiz a obter um posto em Mônaco.



Sarkozy também será julgado em breve por financiamento ilegal de sua campanha de 2012. (com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.