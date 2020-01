Focos de incêndio na Amazônia aumentaram 30% em 2019

O número de focos de incêndio na Amazônia aumentou 30% em 2019 em relação ao ano anterior, mas foi no Pantanal onde houve o maior crescimento no mesmo período, segundo dados divulgados neste quarta-feira

Na Amazônia foi registrado um total de 89.178 focos de incêndio em 2019, contra os 68.345 de 2018, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em agosto, foram 30.901 incêndios na região, o pico mais alto do ano que gerou uma onda de críticas da comunidade internacional contra o governo de Jair Bolsonaro, que favorece o desenvolvimento de atividades extrativistas na Amazônia.

Os incêndios na região, atribuídos em grande parte ao desmatamento, causaram uma disputa entre o Brasil e a França que ainda não foi resolvida.

À época, Bolsonaro, chegou a acusar ONGs de estar por trás dos incêndios, ordenou o envio de militares para ajudar nas tarefas de controle do incêndio. Desde agosto, os focos de incêndio diminuíram progressivamente para 3.275 em dezembro passado.

No fim de 2019, Bolsonaro anunciou que seu governo tem um projeto pronto para legalizar a mineração em terras indígenas e justificou a expansão das atividades agrícolas nessas reservas, muitos deles na floresta amazônica.

Embora o número tenha aumentado no ano passado, a quantidade de incêndios na Amazônia foi maior em 2017, com 107.439 focos. Em 2004, atingiu o recorde de 218.637, o índice mais alto desde o início do registro histórico em 1998.

O Pantanal, outro dos seis biomas do Brasil, registrou 10.025 focos de incêndio em 2019, 493% superior ao mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 1691 incêndios, segundo dados do Inpe.

Em novembro do ano passado, quatro municípios do Pantanal de Mato Grosso do Sul registraram 122.000 hectares consumidos pelo fogo. As autoridades tiveram que mobilizar helicópteros e aviões para combater as chamas.

Em setembro de 2019, o Pantanal registrou uma redução nos focos de incêndio, chegando a 2.887.