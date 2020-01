EUA 'restaurou certo nível de dissuasão' sobre Irã, afirma Esper

O secretário americano de Defesa, Mark Esper, declarou nesta quarta-feira que os Estados Unidos "restauraram certo nível de dissuasão" sobre o Irã, após o ataque de 3 de janeiro que matou o general iraniano Qasem Soleimani em Bagdá.

"Com os ataques contra o KH no final de dezembro e nossas ações envolvendo Soleimani, acredito que restauramos um certo nível de dissuasão sobre eles, disse Esper em referência ao Kataeb Hezbollah, grupo armado iraquiano apoiado pelo Irã.

"Mas vamos ver. O tempo dirá", acrescentou o secretário de Defesa.

Os Estados Unidos esperam que as milícias xiitas iraquianas continuem com as operações contra as forças americanas no Iraque, "independentemente de que sejam dirigidas diretamente pelo Irã".

Diante disto, "teremos que reagir firmemente para garantir a manutenção de um nível de dissuasão alto".

Já o chefe do Estado-Maior dos EUA, Mark Milley, foi mais prudente: "acredito que é muito cedo para dizer" algo.

Os mísseis iranianos disparados contra bases onde estão soldados americanos no Iraque eram "para matar".

O Irã disparou 16 mísseis balísticos e onze atingiram as bases aéreas de Ain al-Assad (oeste) e Erbil (norte), recordou Milley.

"Acredito que estavam destinados a causar danos estruturais, destruir veículos, equipamentos, aviões e matar". O fato de não haver vítimas "tem mais a ver com as técnicas defensivas das nossas forças", disse Milley.