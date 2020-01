Porta-voz: Bolsonaro viu fala de Trump como serena e firme

O porta-voz da presidência da República, Otávio Rêgo Barros, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o presidente Jair Bolsonaro avaliou como "sereno e firme" o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os ataques ocorridos ontem a bases norte-americanas no Iraque. Segundo o porta-voz, Bolsonaro interpretou a fala de Trump como uma ação no sentido de evitar as escaladas da tensão entre os Estados Unidos e a nação persa.



O pronunciamento de Trump, assistido por Bolsonaro, foi feito após o regime iraniano lançar mísseis a bases militares em retaliação ao ataque aéreo realizado pelo governo norte-americano em Badgá, na sexta-feira, 3). O ataque resultou na morte do general iraniano Qassim Suleimani, que comandava as Força Quds, unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã.



Nesta quarta-feira, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais na qual aparecia assistindo ao discurso de Trump na televisão. Ao final do vídeo, Bolsonaro afirmou que "muitos acham que o Brasil deve se omitir aos acontecimentos". O presidente brasileiro destacou que "nós temos que seguir as nossas leis" e "não podemos extrapolar" e citou a Constituição Federal. "A nossa Constituição aqui diz no artigo 4º 'A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios a defesa da paz e no repúdio ao terrorismo'".