Governo de Venezuela classifica como 'triste espetáculo' disputa pela presidência o Parlamento

O governo venezuelano classificou nesta quarta-feira (8) como "triste espetáculo" a "luta" entre setores da oposição, da qual manteve distância, após as proclamações do líder opositor Juan Guaidó e um deputado rival como presidentes do Parlamento.

"Pedimos desculpas ao mundo pelo triste espetáculo" da oposição, disse Diosdado Cabello, número dois do governo de Nicolás Maduro, em entrevista coletiva.

Cabello, que comanda a Assembleia Constituinte ligada a Maduro e que governa o país com poderes absolutos, disse que a maioria legislativa da oposição lidera uma disputa na qual o Chavismo não tem "nada a ver".

"É uma luta pelo espaço entre eles", disse o poderoso líder oficial.

Na terça-feira, foi travada a primeira batalha pela presidência do Parlamento venezuelano, o único poder nas mãos da oposição, onde Guaidó jurou como "presidente interino" depois de ser ratificado como chefe do Legislativo.

A oposição controla o Legislativo desde que conquistou 112 dos 167 assentos da câmara nas eleições de 2015.

Mas as funções do Parlamento foram assumidas na prática pela Assembleia Constituinte oficial, depois que o Tribunal Supremo de Justiça anular seus poderes em 2016.