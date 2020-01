Trump anuncia novas sanções, mas baixa tom bélico e diz estar 'pronto para paz' com o Irã

Donald Trump pediu à Otan que se envolva "muito mais" nos conflitos no Oriente Médio (foto: WIN MCNAMEE/AFP)

"Em resposta à agressão iraniana, os Estados Unidos vão impor imediatamente sanções econômicas adicionais contra o regime iraniano", declarou durante um discurso na

Trump também fez um apelo aos europeus para que deixem o acordo nuclear iraniano e pediu à Otan que se envolva "muito mais" no Oriente Médio.



Após o ataque iraniano de ontem, Trump afirmou que o Irã "parece estar se resignando, o que é uma coisa boa". O republicano elogiou as forças militares de seu país, "mais fortes do que nunca", mas afirmou que espera não precisar utilizá-las na hipótese de um conflito com a nação persa. Mesmo assim, disse que o Exército dos Estados Unidos está preparado para "qualquer coisa".



"Toleramos o comportamento do Irã por muito tempo, mas esses dias terminaram", atacou Trump. Ele defendeu que o Ocidente trabalhe "junto" por um acordo com o regime iraniano que torne o mundo "um lugar mais seguro". O governo americano deixou o acordo nuclear de 2015 com o Irã e, após a escala de conflitos na última semana, o país persa afirmou que também não o cumprirá mais. "Enquanto eu for presidente, o Irã nunca terá uma arma nuclear", voltou a dizer. (Com Estadão Conteúdo)