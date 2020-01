Comunicado do Business Wire :Xandr

Xandr, empresa de publicidade da AT&T;, anunciou o lançamento do Pause Ads, blocos de anúncios dinâmicos projetados para criar uma melhor experiência aos consumidores nos canais de TV tradicionais e conectados.

Estes formatos de anúncio de alto valor e seguros para a marca complementam, em vez de causar disruptura, a experiência de visualização, aproveitando a funcionalidade nativa do botão "pausar", pois os consumidores só veem os anúncios quando fazem uma pausa no conteúdo que estão assistindo.

"Nossas descobertas indicam que os consumidores não são contra a publicidade. Eles são pró-conteúdo, desde que sejam relevantes e não os perturbem", disse Matt Van Houten, Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento de Produtos da Xandr. "Quando realizamos uma pesquisa para o Relatório de Relevância de Xandr, descobrimos que 73% dos consumidores pesquisados não gostam de anúncios que interrompem o que estão fazendo; portanto, Pause Ads têm muito a ver com a mensagem certa na hora certa."

Os Pause Ads da Xandr são ativados na programação ao vivo, de vídeo sob demanda e DVR em redes a cabo, transmissão e redes premium em via digital e satélite, para que os anunciantes possam alcançar públicos-alvo engajados e relaxados em ambientes de visualização seguros para a marca. Os Pause Ads não estão vinculados aos pods padrão de 15 ou 30 segundos, sendo que as marcas têm mais oportunidades de alcançar seus públicos-alvo com publicidade relevante de modo não invasivo.

Benefícios aos Clientes e Consumidores

Pause Ads estão disponíveis hoje com parcerias de publicidade beta, incluindo AT&T; Mobility, EPIX e STARZ na AT&T; TV NOW e famílias DIRECTV selecionadas.

Pause Ads oferecem benefícios a consumidores e anunciantes. Pause Ads são exibidos de modo que se adaptem à experiência do consumidor, encontrando os momentos em que eles são mais receptivos à mensagem de uma marca. Para os anunciantes, Pause Ads fornecem:

-- Mensagens relevantes entregues ao público com base no comportamento iniciado pelo usuário, independentemente do que estão assistindo

-- Experiência de anúncios premium, coesa e segura para a marca na TV e transmissão digital

-- Formas novas e inovadoras de os anunciantes distribuírem peças criativas personalizáveis e se conectarem com os consumidores fora dos intervalos comerciais 'in-stream' padrão

-- Formatos animados sem som que são visualmente atraentes, mas respeitam o espectador

Ao corresponder o formato dos anúncios de pausa à funcionalidade da experiência de exibição de TV, estes blocos de anúncios incentivam a visibilidade, pois os anúncios de pausa são reproduzidos apenas quando um consumidor toca na pausa para interromper o programa e quando retoma o conteúdo.

Sobre a Xandr

Xandr é a empresa de publicidade da AT&T; e líder de TV endereçável, criando uma solução melhor para anunciantes e empresas de mídia. A Xandr Invest e a Xandr Monetize, nossas plataformas estratégicas baseadas em mais de uma década de inovação da AppNexus, otimizam o gasto de mídia nas telas para compradores e vendedores. Community, desenvolvido pela Xandr, é um mercado com curadoria de editores de primeira qualidade, que fornece acesso a informações exclusivas do consumidor em um ambiente seguro para a marca. Por mais de 143 anos, a AT&T; utilizou dados e tecnologia para informar e melhorar a experiência do cliente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200107006055/pt/

Mídia: Kelly Liyakasa, kelly.liyakasa@xandr.com, 347-224-1096

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.