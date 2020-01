Ao menos 40 pessoas teriam participado de homicídio de mórmons no México

Pelo menos 40 pessoas teriam participado da chacina de três mulheres e seis crianças pertencentes a uma comunidade mórmon de origem americana com sede no estado de Sonora, no norte do México, disse o advogado de uma das famílias das vítimas nesta terça-feira (7).

"Participaram pelo menos 40" pessoas nos assassinatos cometidos no início de novembro, disse Abel Murrieta, advogado da família LeBarón, após uma reunião com o promotor que cuida do caso, Alejandro Hertz.

"Até agora, sete foram presos e aparentemente há cerca de 40 que participaram (...) todos eles são de (estado de) Chihuahua", mas são identificados apenas por "apelidos", acrescentou Julián LeBarón, parente de uma das mulheres assassinadas e uma das vozes mais ativas da comunidade mórmon no país.

As autoridades informaram que pistoleiros pagos por traficantes seriam os responsáveis pelo crime, no qual morreram as mulheres e as crianças, incluindo dois bebês, pertencentes às famílias Miller, Langford, Johnson e LeBarón.

A chacina dos mórmons provocou indignação no México e nos Estados Unidos.