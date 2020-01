Comunicado do Business Wire :YOOZOO Games

'Heaven's Fury' leva você a um mundo fantástico, assim que os deuses caíram da graça e no domínio corrupto da Caixa de Pandora. Assumindo o papel do escolhido, você deve reunir os anjos lendários e recuperar os céus.

Ao longo desta jornada épica, você descobrirá uma abundância de recursos centralizados nos modos PvE e PvP totalmente novos e inovadores; oferecendo uma experiência divina aos fãs da 'League of Angels', todos trazidos à vida por belos visuais e um nível de detalhes nunca antes visto na série.

O modo de história tradicional oferece uma história forte e divergente, colocando você na linha de frente da batalha pelos céus. Você escolherá entre três heróis lendários: o poderoso Dragão, o enigmático Mago ou o mortal Archer; cada um oferecendo seus próprios conjuntos de habilidades e estilos de jogo. Qualquer herói que você escolher em sua missão, poderá adicionar ao seu arsenal e força com anjos, montarias, espíritos e todo tipo de equipamento útil. Afinal, se você irá derrotar a escuridão e restaurar a paz no mundo, precisará de ajuda.

O enredo mantém a sensação clássica da 'League of Angels', além de oferecer um enredo totalmente novo, como exibido pelo trailer abaixo em:

https://youtu.be/kI2om-2cvpQ

Faça uma pré-inscrição aqui na 'League of Angels - Heaven's Fury'agora para obter muitas vantagens no jogo quando este for lançado. Mantenha-se atualizado com as novidades do Facebook aqui.

Sobre a YOOZOO Games

A YOOZOO Games é uma empresa global de entretenimento especializada no desenvolvimento e distribuição de jogos. A empresa tem sede em Xangai, com escritórios em Londres, Berlim, Hong Kong, Singapura e outras grandes cidades. Desde sua fundação em 2009, a YOOZOO lançou uma infinidade de produtos de grande sucesso, como Game of Thrones Winter is Coming, Legacy of Discord - Furious Wings e League of Angels, e forjou uma forte rede mundial de distribuição. Site Oficial http://global.yoozoo.com/ Portal Global de Games https://www.gtarcade.com/ LinkedIn linkedin.com/company/yoozoogames

Sean Young Gerente de Relações Públicas no Exterior na YOOZOO Games SeanAY@yoozoo.com

