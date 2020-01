Comunicado do Business Wire :TCL

TCL (1070.HK), uma das principais operadoras da indústria global de TV e empresa líder de eletrônica de consumo, revelou hoje pela primeira vez uma tecnologia de exibição de última geração na 2020 Consumer Electronics Show: tecnologia Mini-LED Vidrian?.

Liderando mais uma vez a inovação global em tecnologia de exibição para oferecer um poderoso desempenho de imagem, a nova tecnologia Mini-LED Vidrian da TCL é a primeira retroiluminação de TV do mundo com o circuito de condução de semicondutores e milhares de mini-LEDs da classe de micrômetros diretamente infundidos em um substrato de vidro cristalino. A tecnologia Mini-LED Vidrian é a próxima etapa a promover o desempenho da imagem da em televisores LCD/LED para níveis incomparáveis de contraste nítido, iluminação brilhante e desempenho de longa duração altamente estável. Quando combinada com os grandes painéis LCD de 8K da TCL, esta tecnologia de retroiluminação de alto desempenho permitirá aos consumidores desfrutar de uma experiência imersiva em todas as condições de iluminação.

Desempenho Potente

Em contraste com as tecnologias de exibição de TV auto-emissivas da geração mais antiga, os televisores da TCL alimentados pela tecnologia Mini-LED Vidrian proporcionam um contraste excepcional e uma luminosidade poderosa e brilhante para qualquer estilo de vida de exibição de TV. Ao infundir folhas de vidro puro de 65 polegadas ou mais com milhares de pequenas fontes de luz e todos os circuitos necessários para controlar individualmente o nível preciso de luz em cada zona da tela da televisão, o potente desempenho do aparelho de TV estará em uma categoria própria.

Tela de classe mundial

Aproveitando o investimento de US$ 8 bilhões da TCL em uma fábrica de painéis recentemente inaugurada e de última geração, todo o design e produção automatizada do painel LCD, bem como as novas lâminas de luz de vidro com tecnologia Vidrian Mini-LED são controlados internamente pelo TCL. Em comparação com o processo de produção de LED LCD existente que utiliza técnicas tradicionais de fabricação de placas de circuito impresso, o processo recentemente desenvolvido pela TCL que funde circuitos semicondutores com um substrato de cristal irá proporcionar maior eficiência, maior precisão de luz e maior saída de luminosidade.

Para saber mais sobre os televisores HDR 8K de alto desempenho da TCL alimentados pela tecnologia Vidrian Mini-LED, visite o estande #12930 no Central Hall na CES 2020 de 7 a 10 de janeiro.

Sobre a TCL

TCL Electronics (1070.HK) ) é uma empresa de eletrônicos para consumo em rápido crescimento e líder na indústria global de TV Fundada em 1981 na China, opera atualmente em mais de 160 mercados em todo o mundo. A TCL é uma empresa especializada em pesquisa, desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos de consumo, desde TVs, áudio e produtos domésticos inteligentes.

