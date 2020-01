Menino americano morre em ataque à família no México

Um menino americano morreu e outras três pessoas ficaram feridas, incluindo outro menor, quando criminosos atacaram uma família de férias do norte do México, informaram nesta segunda-feira as autoridades locais.

O governo do Estado de Tamaulipas (nordeste) informou que o ataque ocorreu na noite de sábado, na estrada entre Reynosa e Nuevo Laredo, na fronteira com os Estados Unidos, quando a família regressava para Oklahoma, nos EUA, após passar o final do ano no México.

"Indivíduos armados detiveram" a família "e atiraram". "Os feridos são um homem de 48 anos, uma mulher de 42 e um menino de 10 anos. Um menor de 13 anos morreu", revela o comunicado do governo de Tamaulipas.

O menino morto tinha nacionalidade americana, assim como um dos feridos, disse à AFP um funcionário da embaixada dos Estados Unidos na Cidade do México.

Segundo testemunhas, o carro das vítimas foi cercado por uma caminhonete com homens armados, que dispararam contra as vítimas e fugiram em seguida.

No dia 4 de novembro, três mulheres e seis crianças de uma comunidade mórmon do México de origem americana foram mortos a tiros por supostos pistoleiros do narcotráfico quando viajavam pelo estado de Sonora (noroeste), na fronteira com os Estados Unidos.