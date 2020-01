Acidente com ônibus no Peru mata 16 pessoas; brasileiros estão entre os feridos

(foto: Reprodução/Cruz Del Sul) Dois brasileiros estão entre os feridos de um grave acidente com um ônibus intermunicipal, nesta segunda-feira, na região de Arequipa, no sul do Peru. Pelo menos 16 pessoas morreram e outras 48 estão feridas. As autoridades apontaram o excesso de velocidade como a causa do acidente. O coletivo estava a 106 km/h, acima dos 90 km/h permitidos para a rodovia. de umcom umnesta segunda-feira, na região de, n. Pelo menos. As autoridades apontaram o excesso de velocidade como a causa do acidente. O coletivo estava aacima dos 90 km/h permitidos para a rodovia.









Acidentes como esse são comuns nas estradas peruanas devido às chuvas, ao mau estado das estradas, à falta de sinalização e ao pouco controle das autoridades. Em 2019, 1.123 pessoas morreram em acidentes de trânsito no país, de acordo com relatório do Ministério do Interior.





O gerente-geral da Superintendência de Transporte Terrestre de Pessoas, Cargas e Mercadorias (Sutran), Jorge Beltrán, disse que o veículo percorria a 106km/h, em uma área onde a velocidade máxima permitida é de 90km, razão pela qual estará sujeito a um processo de sanção. O motorista do ônibus disse aos policiais que o acidente foi causado por uma falha mecânica.





Ainda de acordo com o Sutran, o ônibus era novo e teria sido fabricado em 2018. Porém, a superintendência ainda não sabe o real estado do veículo e se foram problemas mecânicos ou de manutenção que causaram o acidente, já que o ônibus ainda não tinha passado pela revisão técnica veicular. “Diante do lamentável fato ocorrido hoje em Arequipa, a Sutran ativou seus protocolos de intervenção imediata a fim de resguardar a segurança dos usuários”, informa a superintendência, em nota.





Advogados da empresa Cruz del Sur, no entanto, responderam as declarações de Beltrán, afirmando que o GPS indica que o ônibus trafegava a uma velocidade entre 40 e 80 quilómetros/hora.





A Polícia e os bombeiros transferiram os feridos para hospitais das cidades próximas de Nazca e Arequipa.



Ao ser procurado, o Itamarty afirmou que a embaixada brasileira em Lima está prestando assistência para os feridos. “A Embaixada do Brasil em Lima acompanha a situação e presta assistência consular cabível aos nacionais brasileiros e suas famílias. Ressaltamos que, até o momento, não há notícia de brasileiros mortos, mas sim de feridos”, relatou.

*Estagiária sob supervisão