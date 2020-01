Líbia: forças do general Haftar afirmam ter tomado o aeroporto de Sirte

As forças do marechal Khalifa Haftar, homem forte do leste da Líbia, anunciaram nesta segunda-feira que entraram na cidade de Sirte (450 km a leste da capital), até agora sob o controle das forças do governo nacional da união (GNA), com sede na em Trípoli.

As forças pró-Haftar disseram em um comunicado que assumiram o controle do aeroporto de Al Gordabiya em Sirte, depois que "a força armada responsável por proteger o aeroporto se rendeu" e "avançam com determinação em direção ao centro da cidade".