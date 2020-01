Hackers postam foto de Trump ensanguentado em site do governo dos EUA

Uma página da internet operada pelo governo dos Estados Unidos foi hackeada por um grupo que diz agir em retaliação à morte do general iraniano Qassim Suleimani, segundo a página do canal de notícias Sky News.



Aqueles que clicaram no site do American Federal Depository Library Programme (FDLP) no sábado à noite encontraram uma página com fundo preto dizendo ser da República Islâmica do Irã e mostrando uma foto do presidente dos EUA, Donald Trump, sendo atingindo no rosto com um soco e mostrando sangue saindo de sua boca. Ao final do texto aparece a mensagem: "Hackeado por um grupo de hackers de segurança cibernética do Irã".



A página já estava normalizada na manhã deste domingo.