Atentado a bomba a ônibus escolar deixa 14 mortos em Burkina

Pelo menos 14 pessoas, sendo a maioria estudantes, morreram no noroeste de Burkina Faso, neste sábado, depois que o ônibus em que elas estavam sofreu um ataque a bomba. Eles estavam no caminho de volta das férias escolares, segundo uma autoridade local.



Pelo menos outros quatro também ficaram feridos na explosão, no eixo Tougan, na região de Boucle du Mouhoun. A idade dos estudantes ainda não foi informada.



O ataque deste sábado aconteceu depois que militares mataram, na sexta-feira, pelo menos 12 homens armados que atacaram suas unidades em Inata, na província de Soum, de acordo com um comunicado das forças armadas de Burkina Faso.



Os ataques de grupos extremistas vêm aumentando e ganhando popularidade no norte e leste de Burkina Faso. A crise fez pelo menos meio milhão de pessoas saírem da região no ano passado por causa da insegurança.



Homens armados já haviam atacado Inata antes, matando um militar em outubro e seis outros em setembro.