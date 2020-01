Otan suspende atividades de treinamento militar no Iraque após morte de Suleimani

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) suspendeu hoje as operações de treinamento das forças de segurança no Iraque após a morte do general iraniano Qassim Suleimani em ação dos EUA no país. A informação foi confirmada para a emissora catariana Al Jazeera.



"A missão da Otan no país continua, mas as atividades de treino estão suspensas", disse o porta-voz Dylan White em comunicado obtido pela emissora. Ele informou que o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenber, conversou por telefone com o secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, após a morte de Suleimani.