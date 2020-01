Governo da China destituí chefe do Gabinete de Ligação com Hong Kong

A China destituiu Wang Zhimin, chefe do Gabinete de Ligação com Hong Kong, órgão encarregado dos assuntos com o território autônomo, do seu cargo. De acordo com a agência de notícias Xinhua, o governo chinês não deu maiores explicações sobre a substituição de Zhimin, que ocupava o posto desde 2017.



Ele foi substituído por Luo Huining, que liderava o Partido Comunista Chinês na província de Shanxi.



Os protestos dos habitantes de Hong Kong contra a interferência da China nos assuntos da ilha entraram no seu oitavo mês agora em janeiro. Uma passeata realizada no dia 1º de janeiro acabou em violência após a polícia usar métodos de dispersão contra os manifestantes.