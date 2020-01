Venezuela 'condena' assassinato de general iraniano Soleimani

O governo da Venezuela, liderado por Nicolás Maduro e que mantém estreitas relações com Teerã, "condenou" nesta sexta-feira a morte do general iraniano Qasem Soleimani, vítima de um ataque de drone dos Estados Unidos em Bagdá.

A chancelaria em Caracas manifestou "sua firme condenação ao ataque" que resultou no "assassinato" de Soleimani, chefe da força Al-Qods, encarregada das operações no exterior dos Guardiões da Revolução iranianos.

"Trata-se de uma ação que de todas as maneiras eleva a tensão na região e não tem qualquer fundamento no Direito Internacional", destaca a chancelaria, que "lamenta as mortes causadas" e envia "condolências" ao Irã e ao Iraque.

O Irã é um dos principais aliados internacionais de Maduro, ao lado de Rússia, China, Cuba e Turquia.