UE pede 'moderação' após morte de general iraniano Soleimani

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, pediu nesta sexta-feira a "todos os atores envolvidos e seus sócios provas de máxima moderação", após o assassinato do general iraniano Qasem Soleimani em um ataque dos EUA em Bagdá.

Borrell apela "à responsabilidade neste momento crucial", e adverte que "outra crise pode colocar em risco anos de esforços para estabilizar o Iraque", destaca o comunicado oficial.

"O atual ciclo de violência no Iraque deve ser detido antes que saia de controle", declarou Borrell, que defendeu a intensificação do "diálogo para reduzir as tensões".