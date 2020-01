Wall Street fecha em baixa após ataque dos EUA

Wall Street teve uma forte queda nesta sexta-feira, após uma sequência de recordes, quando o Irã prometeu vingar a morte de um dos seus principais generais em um ataque aéreo dos Estados Unidos em Bagdá.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,81%, a 28.634,88 pontos, o tecnológico Nasdaq cedeu 0,79%, a 9,020.77, e o S&P; 500 recuou 0,71%, a 3,234.45.

Os índices tinham batido novos recordes na quinta, mas o mercado foi abalado após os Estados Unidos matarem o poderoso general iraniano Qasem Soleimani, e Teerã jurou vingá-lo.

Patrick O'Hare, analista da Briefing.com, disse que "o mercado estava comprando muito há algum tempo", e o assassinato de Soleimani poderia servir para aceitar uma queda que já era antecipada.

"No entanto, se o mercado se recuperar rapidamente, isso poderá gerar excessos especulativos maiores, ampliando os inconvenientes que possam surgir", acrescentou O'Hare.

Diante do temor de uma perturbação na produção petroleira no Oriente Médio, o petróleo chegou a subir 4% e fechou com alta de 3,5% em Londres e 3,1% em Nova York.