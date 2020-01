Embaixada do Brasil no Iraque desaconselha viagens e pede cautela

A Embaixada do Brasil em Bagdá, no Iraque, recomendou nesta sexta-feira, 3, que não sejam feitas viagens ao país devido ao "quadro de incertezas e especulações" após ação militar dos EUA que matou o general iraniano Qassim Suleimani.



Alerta publicado no site da embaixada também afirma que brasileiros que estiverem no Iraque devem "evitar as áreas de conflitos e agir com extrema cautela, sobretudo em lugares com grande concentração de pessoas". O governo brasileiro ainda recomenda que estes brasileiros mantenham "contato regular" com a Embaixada.



A Embaixada ainda alerta para que notícias sobre a situação política no país sejam monitoradas por fontes confiáveis. "No atual quadro de incertezas e especulações, a Embaixada do Brasil recomenda aos portadores de passaporte brasileiro que monitorem as notícias por meio de fontes confiáveis, evitando tomar decisões baseadas em rumores e especulações que, como sabemos, são comuns e se espalham rapidamente nessas horas de crise."



"Entendemos as preocupações com relação à segurança de nossos compatriotas e a Embaixada buscará prestar, no momento adequado, a assistência consular cabível e possível, dentro dos recursos humanos e financeiros disponíveis", afirma a nota. A Embaixada disponibilizou contatos em seu site para dúvidas. Também disse que formará um grupo em aplicativo de mensagens para emergências.