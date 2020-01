'Soleimani planejava matar mais americanos, mas foi pego', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o general Qassem Soleimani, comandante das Forças Quds, uma unidade especial da Guarda Revolucionária do Irã, morto em ataque ordenado por Washington na quinta-feira, 2, "matou ou feriu gravemente milhares de americanos durante um longo período de tempo e planejava matar muitos mais... Mas foi pego!".



Os comentários foram feitos no Twitter. Trump acrescentou que Soleimani foi "direta e indiretamente responsável pela morte de milhões de pessoas", incluindo manifestantes iranianos.



"Embora o Irã nunca seja capaz de admiti-lo adequadamente, Soleimani era odiado e temido no país", afirmou Trump. "Eles não estão tão tristes quanto os líderes permitirão que o mundo exterior acredite. Ele deveria ter sido retirado há muitos anos!", defendeu.