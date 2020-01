Descoberta na Indonésia, maior flor do mundo tem cheiro de carne podre

Flor gigante Rafflesia tuan-mudae (foto: HANDOUT / WEST SUMATRA BKSDA / AFP)

Os conservacionistas indonésios afirmaram que encontraram a maior espécime do que é considerada a maior flor do mundo. A gigante Rafflesia tuan-mudae avistada - uma flor vermelha com manchas esbranquiçadas nas pétalas enormes - mede 111 centímetros de diâmetro.





09:06 - 16/09/2019 Morrem dezenas de tigres confiscados em templo da Tailândia É maior do que outra avistada há vários anos nas florestas do oeste de Sumatra, medindo 107 centímetros. "Esta é a maior Rafflesia tuff-mudae conhecida", disse Ade Putra, da Agência de Conservação da Agam, em Sumatra. A floração dura apenas uma semana antes de começar a murchar e apodrecer, acrescentou.





A flor foi nomeada Rafflesia pelo colonizador inglês Sir Stamford Raffles, que viu uma na Indonésia no início do século XIX. A espécie cresce em vários países do sudeste da Ásia, incluindo Filipinas, onde foi encontrada uma flor de 100 centímetros de diâmetro.





A flor imita o cheiro de carne podre para atrair insetos. Mas não é a única que tem esse cheiro. A v titanum indonesia, uma flor em forma de falo, pode atingir três metros de altura.