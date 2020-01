Comunicado do Business Wire :Esri

A Esri, líder global em inteligência de localização, anunciou hoje que se juntará à Consumer Electronics Show (CES) deste ano, que será realizada de 7 a 10 de janeiro em Las Vegas, Nevada. A Esri estará à disposição para uma discussão moderada pela empresa de dados de localização HERE Technologies sobre como a tecnologia geoespacial pode ajudar as empresas a tomar decisões geográficas mais bem informadas, como onde abrir novas lojas.

Quem:Jeffrey Peters, Diretor de desenvolvimento de negócios globais na Esri Jason Bettinger, Diretor sênior e chefe de serviços financeiros e de varejo, Américas, na HERE Technologies

O quê:Usando a nova geração de dados de localização para decidir onde abrir sua próxima loja: HERE Technologies em conversações com a Esri

Como os varejistas com lojas físicas continuam a inovar com novos formatos e experiências de compras, eles também recorrem a dados de alta qualidade ao decidir sobre o próximo local. Nesta palestra, a Esri se junta à HERE para discutir como os varejistas estão utilizando um rico recurso de informações de mapa, local e tráfego para obter uma vantagem no que se tornou um dos setores mais ferozmente competitivos da economia.

Onde:HERE Technologies booth, LVCC, Central Plaza, CP-2

Las Vegas Convention Center 3150 Paradise Rd Las Vegas, NV 89109

Quando:8 de janeiro de 2020, 12h00 -12h15.

