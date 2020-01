Comunicado do Business Wire :DXC Technology

Luxoft, uma empresa da DXC Tecnology (NYSE: DXC), hoje, em colaboração com a LG Electronics, Amazon e Mapbox, divulgou o Luxoft HALO, o mais recente conceito de mobilidade compartilhada da empresa, que apresenta uma revolucionária experiência de veículo digital, voltada para o consumidor. O Luxoft HALO será formalmente lançado na CES® 2020, de 7 a 10 de janeiro de 2020, em Las Vegas, Nevada.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200102005409/pt/

Luxoft HALO, featuring a revolutionary digital, consumer-grade in-vehicle experience. Image courtesy of Luxoft.

Em casa, os consumidores esperam que suas experiências digitais sejam simples, convenientes e acessíveis a qualquer momento e em vários dispositivos. Cada vez mais, os consumidores também esperam ter acesso aos seus conteúdos e serviços favoritos, no veículo e em qualquer lugar.

O conceito de mobilidade compartilhada Luxoft HALO demonstra como todas as necessidades de mobilidade do consumidor podem ser perfeitamente integradas ao seu estilo de vida digital pessoal.

"Conjuntamente, com os nossos principais parceiros, agora podemos oferecer uma experiência completa no veículo, altamente personalizada e inteligente para o consumidor, com a tecnologia webOS Auto, a plataforma para mobilidade compartilhada e inteligente", disse Vildan Hasanbegovic, diretor de parcerias e chefe de marketing na Luxoft Automotive. "É uma plataforma aberta que oferece, com qualidade excepcional, um ecossistema existente de serviços inteligentes e conteúdo dinâmico - desde o entretenimento em veículos até serviços de streaming de vídeo conectados e muito mais - que se torna cada vez mais uma parte essencial do estilo de vida digital pessoal dos consumidores."

A Luxoft já pode implantar o webOS Auto em sistemas de produção em série em grande escala, incluindo:

-- Rear Seat Entertainment (RSE, Entretenimento no banco traseiro) para as necessidades tradicionais;

-- Rear Seat Entertainment (RSE, Entretenimento no banco traseiro) com modo de passeio;

-- Monitor de cabine para sistemas de transporte tipo Über, Cabify e

-- Monitor de pilha central para sistemas de transporte tipo Über, Cabify.

Inovações de parceiros apresentadas na Luxoft HALO

LG Electronics e webOS Auto

O webOS Auto é uma plataforma aberta e ideal para mobilidade compartilhada e inteligente. O webOS Auto oferece recursos e funcionalidades e incorpora todos os componentes essenciais, como processamento multimídia, controle de vários monitores, conectividade, segurança, proporcionando maior conforto e conveniência aos passageiros.

Alexa Auto

Alexa já ajuda você a simplificar e organizar sua vida em casa - agora é possível levá-la com você a qualquer lugar com o Alexa Auto. O Alexa pode ajudar a tocar música, obter direções, fazer chamadas, ouvir audiolivros, controlar sua casa inteligente e muito mais, com apenas sua voz - para que você possa manter as mãos no volante e os olhos na estrada. O Alexa já está disponível em dezenas de veículos dos principais fabricantes de carros, e a Amazon lançou serviços, como o Alexa Auto SDK, que torna fácil para montadoras e fornecedores integrar o Alexa aos seus sistemas de informações e entretenimento. Para saber mais, visite amazon.com/alexa-auto/.

Mapbox

Mapbox é uma plataforma de dados de localização ao vivo que fornece mapas e experiências de navegação para dispositivos móveis, Web, jogos e automotivo. Mapbox mantém SDKs para desenvolvedores que desenvolvem para o webOS Auto, Android, iOS, Unity 3D e Web, além de APIs para renderizar mapas e executar funções espaciais. A cada mês, mais de 150 mil desenvolvedores desenvolvem com o Mapbox. Mais de 45 mil aplicativos móveis são equipados com os SDKs do Mapbox. Os aplicativos e plataformas criados por desenvolvedores que utilizam o Mapbox atingem mais de 600 milhões de usuários ativos mensais.

Luxoft na CES® 2020

Visite a Luxoft na CES para uma experiência pessoal e prática do Luxoft HALO e para experimentar o futuro da mobilidade compartilhada e inteligente; estande nº 6928, North Hall, Tech East, Convenção de Las Vegas e World Trade Center.

Sobre a Luxoft

A Luxoft, uma empresa da DXC Technology (NYSE: DXC), é uma empresa de estratégia digital e engenharia de software que oferece soluções de tecnologia sob medida que promovem a mudança de negócios para clientes no mundo inteiro. A Luxoft utiliza tecnologia para possibilitar a transformação dos negócios, aprimorar as experiências de clientes e aumentar a eficiência operacional por meio de seus serviços de estratégia, consultoria e engenharia. A Luxoft estabelece uma combinação exclusiva de excelência em engenharia e profunda experiência no setor, especializada em serviços automotivos, financeiros, viagens e hospitalidade, saúde, ciências da vida, mídia e telecomunicações. Para mais informações, acesse www.luxoft.com.

Sobre a DXC Technology

A DXC Technology (NYSE: DXC) ajuda empresas globais a executar seus sistemas e operações de missão essencial, enquanto moderniza TI, otimiza arquiteturas de dados e garante segurança e escalabilidade em nuvens públicas, privadas e híbridas. Com décadas promovendo a inovação, as maiores empresas do mundo confiam na DXC para implantar a nossa pilha de tecnologia corporativa para oferecer novos níveis de desempenho, competitividade e experiências do cliente. Saiba mais sobre a história da DXC e o nosso foco em pessoas, clientes e execução operacional em www.dxc.technology.

Todas as informações estabelecidas nos materiais são fornecidas de boa-fémas não fazem parte ou constituem uma oferta ou contrato. Declarações, figuras, planos, vistas e representações são apenas para fins de apresentação e indicativos. A Luxoft fez esforços razoáveis para incluir informações precisas, sempre que possível. Entretanto, a Luxoft não oferece garantias ou representações, expressas ou implícitas, quanto à integridade das informações fornecidas. A Luxoft não se responsabiliza por nenhum dano, incluindo, mas não limitado a, danos especiais ou consequenciais, resultantes do uso ou da incapacidade de usar o material contido nesses materiais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200102005409/pt/

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.