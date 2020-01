Papa se desculpa por tapas na mão

Francisco deu dois tapas na mão de fiel que o puxou enquanto ele cumprimentava pessoas na véspera do réveillon (foto: Vaticano/AFP)



Vaticano – O papa Francisco pediu desculpas ontem, antes da tradicional oração do Angelus, por ter “perdido a paciência” na noite anterior com uma fiel asiática que apertou com muita força a mão do pontífice. “Muitas vezes perdemos a paciência. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo dado”, afirmou o chefe da Igreja Católica, falando da janela do Palácio Apostólico na Praça de São Pedro, no Vaticano.

A cena inusitada na noite do dia 31 foi flagrada pela equipe de filmagem da Santa Fé e ocorreu durante caminhada em que o pontífice cumprimentava fiéis. O papa Francisco se irritou depois de ser puxado por uma mulher na Praça de São Pedro, no Vaticano. Francisco, que passava ao lado dos fiéis reunidos para as celebrações de réveillon, aparece com semblante indignado na filmagem que capturou o momento. Assustado e, em seguida, irritado, Francisco dá dois tapas na mão da mulher, de origem asiática. A cena teve grande repercussão nas redes sociais na última noite do ano.

Vestida de preto, ela puxa Francisco no momento em que ele começa a se afastar da multidão, depois de estender a mão para tocar uma criança. Pelas imagens é possível ver que o papa tenta se desvencilhar do gesto abrupto e, sem sucesso, dá dois tapas na mão da mulher para conseguir se soltar. A mulher parece dizer algo enquanto segurava o papa, mas não é possível dizer o que por meio das imagens. O pontífice estava a caminho de ver o presépio montado na esplanada da Praça de São Pedro.

O papa Francisco celebrou ontem a primeira missa do ano na Basília de São Pedro e pregou uma homília na qual condenou a violência, a humilhação e as ofensas frequentemente sofridas pelas mulheres. Depois, o pontífice compareceu ao Palácio Apostólico para rezar o Angelus junto a fiéis concentrados na praça e aproveitou a ocasião para se desculpar pela reação do dia anterior.





APELO Dois dias antes, o papa Francisco havia feito um apelo para que as pessoas conversem umas com as outras durante as refeições em vez de usarem os celulares, citando Jesus, Maria e José como um exemplo que as famílias devem seguir. “Eles rezavam, trabalhavam e se comunicavam uns com os outros”, disse o papa. “Eu me pergunto se você, em família, sabe como se comunicar ou se você é como aquelas crianças nas mesas de refeição que ficam falando no celular”, comentou. “Temos que voltar a nos comunicar em nossas famílias”, completou Francisco.