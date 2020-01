Operação de resgate para pessoas presas na praia por incêndios na Austrália

A Austrália lançou uma operação de resgate em larga escala para ajudar milhares de pessoas que, fugindo dos incêndios que assolam várias partes do país e dos locais turísticos, se abrigaram nas praias, onde passaram o Ano Novo.

Navios e aviões militares foram enviados para fornecer ajuda humanitária e avaliar os danos após um dos piores dias desde o início da temporada de incêndios, em setembro.

A polícia anunciou que três outros corpos foram encontrados na quarta-feira, totalizando oito pessoas mortas desde segunda-feira.

Com o passar do tempo, a preocupação cresce devido às várias pessoas que ainda estão desaparecidas, enquanto o fogo continua queimando o sudeste do país.

Mais de 200 casas foram destruídas e algumas aldeias se tornaram ruínas fumegantes.

Incêndios em várias áreas turísticas são responsáveis por milhares de turistas e moradores locais terem passado a véspera de Ano Novo à beira-mar, cercados por chamas, especialmente em clubes de surfe.

Os incêndios causaram cortes de energia, telefone e internet.

Os bombeiros tiveram grande dificuldade em ajudar as pessoas com queimaduras em áreas isoladas.

Pelo menos três delas foram evacuadas por via aérea, de acordo com o chefe de bombeiros do estado de New South Wales, Shane Fitzsimmons.

- Lançamento de alimentos -

Algumas pessoas aproveitaram a reabertura de várias estradas nesta quarta-feira para retornar às suas casas, apesar dos incêndios continuarem destruindo o território.

Outras estavam se preparando para passar uma segunda noite em abrigos.

Em Eden, uma cidade costeira em Nova Gales do Sul, os evacuados se abrigaram em campos de futebol.

As pessoas fizeram compras para estocar comida, mas os víveres estão escasseando, segundo Loureen Kelly, uma voluntária, falando à televisão pública australiana ABC.

Ela disse que os habitantes se mobilizaram para oferecer comida às pessoas evacuadas.

No entanto, existem boas notícias na cidade turística costeira de Mallacoota, onde 4.000 pessoas bloqueadas na praia, protegidas por caminhões de bombeiros, ficaram ilesas.

A cidade poderá permanecer isolada do mundo por semanas.

A entrega de alimentos começou e um navio carregado de mantimentos chegou nesta quarta.

A alegria de muitos que conseguiram voltar para sua casa durou pouco porque encontraram seus lares totalmente destruídos.

Gary Hinton, morador da cidade de Cobargo, em Nova Gales do Sul, conseguiu escapar das chamas na terça-feira de manhã.

Quando ele voltou para a cidade, após a passagem do incêndio, descobriu que casa de seu pai estava praticamente intacta, mas que muitos prédios foram destruídos.

"É uma catástrofe para todos", disse à AFP.

- Fumaça até a Nova Zelândia -

Temperaturas mais baixas e ventos menos fortes deram aos bombeiros uma pausa nesta quarta-feira, mas as condições favorecerão novamente a progressão dos incêndios a partir de sábado.

"As condições meteorológicas serão pelo menos tão ruins quanto ontem [terça-feira]", disse Gladys Berejiklian, primeiro-ministro de Nova Gales do Sul.

As autoridades também estão preocupadas com o surgimento de novos incêndios nas regiões montanhosas.

"Muitas pessoas estão de férias nessas áreas", diz Andrew Crisp.

"Faremos desses incêndios nossa prioridade e os combateremos com toda a força que pudermos", acrescentou.

Um total de 17 pessoas morreram e mais de 1.000 casas foram destruídas desde o início da temporada de incêndios, em setembro.

Cerca de 5,5 milhões de hectares queimaram, ou seja, mais do que a superfície de um país como a Dinamarca ou a Holanda.

Imagens de satélite mostram que a fumaça gerada pelos últimos incêndios cruzou o mar da Tasmânia e chegou à Nova Zelândia.

O governo do primeiro-ministro Scott Morrison é alvo de críticas.

Morrison saiu de férias para o Havaí em meio à crise do incêndio em dezembro.

Também renovou seu apoio à lucrativa, mas altamente poluente indústria de carvão australiana, embora o aquecimento global seja uma das razões pelas quais esta temporada está sendo pior do que as anteriores.