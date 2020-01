Papa pede desculpas por dar tapas em mulher que puxou Francisco pela mão

#PapaFrancesco, con la mitezza che contraddistingue i Santi, dimostra come l'amore debba prevalere sull'odio. pic.twitter.com/Mokm9H27jt — il Permeista (@ilPermeista) January 1, 2020

O papa Francisco pediu desculpas nesta quarta-feira, antes da tradicional oração do Angelus, por ter "perdido a paciência" na noite anterior com uma fiel asiática que apertou com muita a mão do pontífice.





"Muitas vezes perdemos a. Isso acontece comigo também. Peço desculpas pelo mau exemplo dado ontem", disse o, falando da janela dona Praça de São Pedro.

A cena inusitada ocorreu na última noite de 2019.



Durante caminhada em que cumprimentava fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, o papa foi puxado pelo braço por uma mulher vestida de preto, quando se afastava da multidão.



Assustado e, em seguida, irritado, Francisco dá dois tapas na mão da mulher, antes de se livrar da inconveniente anônima.



Na manhã desta quarta-feira (1), Papa Francisco celebrou a missa de ano-novo e abençoou os fiéis presentes à Basílica.