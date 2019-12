Petróleo fecha levemente em baixa em seu melhor ano desde 2016

Os preços do petróleo fecharam com leve queda nesta terça-feira (31) na última sessão do ano, o melhor desde 2016, marcado pela esperança de uma renovada demanda de energia com a diminuição das tensões comerciais mundiais e o compromisso da Opep de conter sua produção.

Em Nova York, o barril de "light sweet" (WTI) para fevereiro caiu 62 centavos, ou 1,0%, para fechar em 61,06 dólares.

Em Londres, o barril do Brent do Mar do Norte para entrega em março caiu 67 centavos, ou 1,0%, a 66,00 dólares.

Os preços caíram apesar das crescentes tensões no Oriente Médio, depois que os Estados Unidos enviaram reforços militares para proteger sua embaixada em Bagdá, atacada por milhares de iraquianos pró-Irã. Uma piora da situação poderia interromper a produção petrolífera local.

Ao longo do ano, o Brent e o WTI ganharam, de fato, aproximadamente 23% e 34%, respectivamente, apesar da demanda apática e da produção americana recorde.