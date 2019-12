Irã denuncia 'audácia' dos EUA ao culpá-lo de ataque no Iraque

O Irã denunciou nesta terça-feira "a audácia" dos Estados Unidos ao acusar Teerã de estar por trás do assalto à embaixada americana em Bagdá por milhares de iraquianos.

"A surpreendente audácia dos responsáveis americanos é tal que após matar ao menos 25 iraquianos [em bombardeios aéreos] e violar a soberania e a integridade territorial do Iraque [...], atribuem à República Islâmica do Irã as manifestações do povo iraquiano contra seus atos cruéis", declarou o porta-voz do ministério iraniano das Relações Exteriores, Abas Musavi.

Milhares de apoiadores dos paramilitares iraquianos pró-Irã entraram à força na embaixada dos Estados Unidos em Bagdá nesta terça-feira, protestando contra os bombardeios americanos no domingo.

Os manifestantes e apoiadores das Forças de Mobilização Popular, que participaram da procissão fúnebre dos combatentes abatidos, conseguiram atravessar os postos de controle da Zona Verde de Bagdá, em meio a fortes medidas de segurança, e onde ficam a embaixada e instituições iraquianas, constataram jornalistas da AFP.