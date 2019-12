Incêndio obriga milhares de turistas ilhados a fugir para praias na Austrália

Ver galeria . 6 Fotos Restos de prédios incendiados são vistos ao longo da rua principal da cidade de Cobargo, em Nova Gales do Sul, depois que o fogo devastou a cidade. Milhares de turistas e moradores locais foram forçados a fugir para praias do sudeste da Austrália porque não havia forma de escapar por terra (foto: Saeed KHAN / AFP )

Milhares de pessoas foram forçadas nesta terça-feira a procurar refúgio nas praias do sudeste da Austrália para escapar dos incêndios que assolam esta região turística.





Cerca de 4.000acabaram retidos nas praias da cidade de, cercadas por incêndios.Em umade cerca de 200 km, alguns fugiram para a costa a bordo de seuspara tentar escapar de um dos piores dias desde o início de setembro desses incêndios devastadores.Nas, os habitantes de Mallacoota explicaram que vestiamcaso fossem obrigados a se refugiar napara escapar do fogo.Em 24 horas, três pessoas morreram e cinco estavam desaparecidas, quando asse aproximaram demuito povoadas, como Batemans Bay, um destino tradicional de"Temos centenas, milhares de pessoas na costa, refugiando-se nas praias e emde surfe", disse Shane Fitzsimmons, chefe do departamento de incêndios florestais daFitzsimmons observou que asa oeste, sul e norte estavam, mas que uma frente fria vinda da costa estava moderando a violência de muitos incêndios.Em algumas regiões, os incêndios são tão intensos, atão densa e o fogo causado portão violento que o reconhecimento aéreo e adetiveram que ser interrompidos, informaram os agentes encarregados dasde Nova Gales do Sul.