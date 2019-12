Comunicado do Business Wire :EV Growth

EV Growth, uma empresa de capital de risco com sede em Singapura, alcançou o limite máximo de seu primeiro fundo em US$ 250 milhões, excedendo a meta inicial de US$ 150 milhões da empresa. Este marco é o resultado da admissão da empresa de novas Parcerias Limitadas (PL), que incluem vários escritórios familiares na Ásia e dois dos maiores fundos soberanos asiáticos.

Lançada em março de 2018, a EV Growth é uma joint-venture entre a East Ventures, SMDV e Yahoo! Japan Capital, que se concentra em fornecer capital de crescimento para startups na Indonésia e no restante do sudeste asiático, com foco agnóstico na indústria. A empresa é liderada por três parcerias - Willson Cuaca, da East Ventures, Roderick Purwana, da SMDV, e Shinichiro Hori, do Yahoo! Capital Japan.

A EV Growth investiu em diferentes setores no sudeste asiático. Alguns de seus investimentos recentes incluem:

-- Líder em tecnologia educacional da Indonésia Ruangguru Rodada de US$ 150 milhões da série C

-- Líder em tecnologia de beleza da Indonésia Sociolla Rodada de US$ 40 milhões da série D

-- Startup regional de reembolso Shopback Rodada de US$ 45 milhões

-- Logística de cadeia de fornecimento da Indonésia Warung Pintar US$ 27,5 milhões da série B

-- Plataforma de caminhões e armazenamento da Indonésia Waresix US$ 14,5 milhões da séria A

Outro importante acompanhamento nas rodadas incluiu a última rodada de dois unicórnios indonésios Tokopedia e Traveloka, Indonesia SME lending Koinworks, Indonesia premium online-to-offline coffe chain Fore Coffee e a empresa de mídia líder na Indonésia, IDN Media.

Atualmente, a EV Growth implantou mais de 50% de seu total de fundos em 20 negócios. 80% das empresas do portfólio da EV Growth são indonésias, onde a taxa interna de retorno do fundo é de 36%.

Willson Cuaca, Sócio-Gerente da EV Growth e Co-Fundador da East Ventures disse: "O ponto de inflexão no sudeste da Ásia é agora e temos a sorte de estar aqui desde cedo. A experiência operacional de nossa empresa, velocidade de negociação, conhecimento local e redes regionais nos ajudaram a captar algumas das melhores ofertas da região. Planejamos estender US$ 325 milhões a startups do sudeste asiático, combinando o tamanho dos fundos ativos, tanto para o estágio de geração quanto para o crescimento."

Por ter dois fundos, a East Ventures apoia o ecossistema de startups e tem sido consistente a longo prazo bem como favorável aos fundadores. Por exemplo, a East Ventures é uma apoiadora de longa data da Ruangguru, onde Willson Cuaca era membro do conselho desde o estágio inicial, participando da rodada de geração da empresa em 2014. A East Ventures ajudou na rodada seguinte e apoiou ainda mais o crescimento da EV investindo em sua recente série C de US$ 150 milhões.

"Estamos orgulhosos de ter a East Ventures como nossa parceria. Willson Cuaca, da EV Growth, acreditou em nós desde o início e nos concedeu o primeiro financiamento inicial em 2014. Estamos gratos que a EV Growth nos apoiou e participou de nossa última rodada de US$ 150 milhões. Continuamos demonstrando um forte compromisso com a East Ventures e esperamos trabalhar juntos com eles para alcançar níveis ainda maiores", acrescentou Adamas Belva Syah Devara, Diretor Executivo e Co-Fundador da Ruangguru.

Sobre a EV Growth

A EV Growth é uma joint venture entre a East Ventures, SMDV e Yahoo! Japan Capital, concentrada em fornecer capital de crescimento a startups na Indonésia e no restante do sudeste da Ásia, com um foco agnóstico na indústria. A EV Growth possui uma das maiores redes de empresas e parcerias da região e investe em mais de 20 empresas do portfólio desde seu primeiro encerramento em abril de 2018.

A EV Growth visa interconectar a lacuna no financiamento de crescimento de empresas de capital de risco com o objetivo final de criar um portfólio bem diversificado de líderes em estágios iniciais de crescimento tecnológico do sudeste asiático. Aproveitando o profundo conhecimento comercial da Sinar Mas, combinado com a reputação da East Ventures como uma das principais empresas de capital de risco com os maiores portfólios de geração e de portfólios da série A da região bem como com a longa experiência da Yahoo! A Japan Capital na indústria da Internet, a EV Growth tem acesso e percepções incomparáveis sobre as futuras tendências e oportunidades da indústria.

Sobre a East Ventures

Fundada em 2009, a East Ventures é uma empresa de capital de risco agnóstico do setor em estágio inicial. A empresa apoiou mais de 170 empresas na região do sudeste asiático, presentes na Indonésia, Singapura, Japão, Malásia, Tailândia e Vietnã.

Sendo uma das primeiras a acreditar no ecossistema de startups na Indonésia, a East Ventures é a primeira investidora de empresas unicórnios da Indonésia, como a Tokopedia e a Traveloka. Outras empresas notáveis do portfólio incluem Mercari, Warung Pintar, Fore Coffee, Disdus (adquirida pela Groupon), Kudo (adquirida pela Grab), Loket (adquirida pela Gojek), Tech em Asia, Omise, IDN Media, Ruangguru, MokaPOS, ShopBack e CoHive.

Em 2018, para apoiar e capitalizar ainda mais o desenvolvimento de seu ecossistema, a East Ventures criou um fundo de estágio de crescimento chamado EV Growth. No ano seguinte, a East Ventures foi nomeada o fundo de capital de risco mais consistente e com melhor desempenho global pela Preqin e a investidora mais ativa no sudeste asiático e na Indonésia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

