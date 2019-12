Dois detidos na Alemanha por profanação de cemitério judeu

Dois homens foram presos na Alemanha nesta segunda-feira por derrubar cerca de quarenta lápides e pichá-las num cemitério judeu no oeste do país, informou a polícia.

Os criminosos, de 21 e 33 anos, foram detidos perto do cemitério judeu de Geilenkirchen, informou a polícia de Aachen em comunicado.

Uma testemunha alertou os agentes de segurança depois de ver duas pessoas em roupas com capuz e escuras derrubando mais de 40 lápides e pichando as sepulturas com tinta azul durante a madrugada desta segunda.

Após serem detidos, os dois homens foram postos em liberdade, de acordo com o tribunal local.

O governo alemão prometeu no final de novembro apresentar um texto de lei que permita agravar as penas quando o motivo de um delito ou crime for de caráter antissemita.