Centenas de voos atrasados pela densa neblina no norte da Índia

O denso nevoeiro e a perigosa poluição do ar que afetam o norte da Índia causaram fortes distúrbios no transporte aéreo nesta segunda-feira, coincidindo com temperaturas extraordinariamente baixas.

Nova Délhi e regiões vizinhas são frequentemente afetadas no inverno por um coquetel de emissões industriais e de automóveis e fumaça da queimada de ervas daninhas no campo.

Mas o denso nevoeiro causado pelas baixas temperaturas reduziu ainda mais a visibilidade e as autoridades culpam o clima pelo atraso de mais de 500 voos no aeroporto da capital.

Seis pessoas morreram perto da cidade de Noida quando o carro em que viajavam saiu da estrada devido à falta de visibilidade e colidiu com um canal.

O escritório meteorológico indiano disse que Nova Délhi está prestes a atingir o mês mais frio desde 1901, com temperaturas mínimas de 2,6° C nesta segunda-feira.

No estado de Assam, no norte, os tratadores tiveram que colocar aquecedores para proteger os tigres do frio.

"Os animais não estão acostumados a isso e estamos tomando medidas especiais para aquecê-los, principalmente os mais velhos", disse Texas Mariswamy, do zoológico de Assam, à AFP.