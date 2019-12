Trinta imigrantes resgatados no Canal da Mancha

Cerca de trinta migrantes que tentavam chegar à costa do Reino Unido a bordo de dois navios foram resgatados neste domingo no Canal da Mancha, anunciaram as autoridades francesas.

Uma primeira operação resgatou 11 pessoas, incluindo duas crianças pequenas, a cerca de 5,5 km de Calais (norte da França) após a falha do motor seu barco, disse em comunicado a prefeitura marítima de La Mancha e do Mar do Norte.

Depois, 20 migrantes que sofriam uma leve hipotermia, incluindo uma mulher grávida, a bordo de uma embarcação que afundava, foram resgatados em frente a Dunquerque, a cerca de 40 km de Calais.

Todos os migrantes chegaram em segurança na costa francesa, transportados por uma patrulha aduaneira.