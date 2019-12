Acidentes de trânsito no Egito deixam 28 mortos

Pelo menos 28 pessoas morreram neste sábado em dois acidentes de trânsito no Egito, que deixaram dois turistas asiáticos e trabalhadores da indústria têxtil mortos, informaram fontes oficiais e a imprensa estatal egípcio.

O acidente mais letal ocorreu quando um ônibus que transportava funcionários da indústria têxtil se chocou com um veículo em uma estrada entre as cidades de Porto Said e Damietta (norte). Pelo menos 22 pessoas morreram e outras oito ficaram feridas, informou em seu portal o jornal Al Ahram.

Este acidente ocorreu poucas horas depois de dois ônibus com turistas colidirem com um caminhão no leste do Cairo, segundo as forças de segurança.

Uma fonte dos serviços de saúde indicou que duas mulheres malaias e um indiano morreram neste acidente, assim como também um motorista de ônibus, um guia e um agente de segurança, os três de nacionalidade egípcia.

Os acidentes de trânsito são comuns no Egito, onde as estradas estão em mau estado de conservação.