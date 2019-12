Encontrados seis corpos após queda de helicóptero no Havaí

Os corpos de seis das sete pessoas que estavam a bordo de um helicóptero turístico que caiu na costa do Havaí foram encontrados nesta sexta-feira, informaram autoridades do arquipélago americano.

As operações de busca de um possível sobrevivente foram suspensas devido ao mau tempo, mas serão retomadas no sábado, destacaram as autoridades.

O acidente ocorreu na quinta-feira em Kokee, perto de Nualolo", de acordo com as autoridades do condado de Kauai.

O helicóptero - com o piloto e seis passageiros - estava percorrendo a costa noroeste da ilha de Kauai, a quarta maior do arquipélago do Havaí, conhecida por seus grandes penhascos e florestas tropicais.

A Guarda Costeira, a polícia local, o departamento de bombeiros e outras agências montaram uma grande operação de busca.