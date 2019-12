Uruguai apreende mais de 4,4 toneladas de cocaína

Um carregamento recorde de mais de 4,4 toneladas de cocaína foi confiscado antes de deixar o porto de Montevidéu, anunciaram as autoridades do Uruguai nesta sexta-feira. O país é cada vez mais usado como ponto de trânsito para África e Europa para drogas produzidas na América Latina.

A Marinha do Uruguai, juntamente com a Direção de Alfândegas, fizeram a separação de quatro contêineres que apresentavam "anomalias" nos controles de imagem com scanner no porto de Montevidéu.

Nos dois primeiros, havia "um total de 4.418 quilos (de cocaína) correspondentes a 4.003 tijolos", de acordo com um comunicado do Comando Geral da Marinha.

O destino da cocaína, escondido em pacotes entre uma carga de farelo de soja, era o porto africano de Lomé, capital do Togo, segundo informações. A origem da droga não foi informada pelas autoridades uruguaias.

Esse procedimento foi descrito pela Marinha como "o maior golpe para o narcotráfico na história do país".