Petróleo fecha em alta

O petróleo teve leve alta nesta sexta-feira, após os Estados Unidos informaram uma queda de suas reservas comerciais da commodity.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro recuou 0,35% e fechou a 68,18 dólares no mercado de Londres, enquanto no de Nova York o barril de WTI para mesma data aumentou apenas 0,06%, a 61,72 dólares.

No acumulado da semana, o Brent avançou 3,1%, e o WTI, 2,1%.

"Os atores do mercado já tinham antecipado uma queda significativa" das reservas americanas, disse Matt Smith, da ClipperData.

"A redução das reservas se deve em grande parte à forte aceleração da atividade das refinarias com a aproximação do fim do ano", afirmou Smith.